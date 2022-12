Boodschappen nodig op nieuwjaarsdag? Deze supermarkten zijn open op 1 januari

Brood, melk of snoep nodig op Nieuwjaarsdag? In de meeste gemeenten in het Groene Hart zijn supermarkten open. In Gouda is de mogelijkheid het grootst.

In veel gemeenten heb je zelfs keus uit meerdere filialen van de supermarktketens. Voor je boodschappen kun je komende zondag terecht in Bodegraven-Reeuwijk (vier supermarkten), De Ronde Venen (drie), Gouda (tien), Kaag en Braassem (twee), Montfoort (een), Nieuwkoop (vijf), Waddinxveen (twee), Woerden (drie) en Zuidplas (drie). Alleen in Alphen, Krimpenerwaard en Oudewater blijven de winkeldeuren dicht. Het aantal supermarkten dat open is op Nieuwjaarsdag is landelijk voor het eerst in jaren niet toegenomen. Volgens gegevens van openingstijden.nl is 40 procent van de supers open op 1 januari. Vorig jaar was dit nog 46 procent. Tussen 2015 en 2022 nam het aantal filialen dat hun deuren opende steevast toe. Klik op de kaart hieronder om te zien hoeveel van de hoeveel supermarktfilialen Nieuwjaarsdag open zijn in jouw gemeente. Alphen aan den Rijn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn Blijf met meldingen op de hoogte

