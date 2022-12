Huisregels voor vluchtelingen knellen steeds vaker

Delen via E-mail

De huisregels die Oekraïense vluchtelingen in Alphen moeten ondertekenen, wijken niet veel af van regels op andere opvanglocaties. "Regels hebben is één ding, de manier waarop je ze handhaaft maakt ook veel uit", reageert VluchtelingenWerk.

VluchtelingenWerk krijgt van verschillende locaties 'signalen van knellende regels'. Veel opvanglocaties werden in eerste instantie ingericht voor een tijdelijk verblijf. "Hoe langer deze opvangsituatie duurt en hoe uitzichtlozer het wordt, hoe meer die regels gaan knellen", zegt woordvoerder Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland.

De gemeente Alphen bracht vorige week een document met huisregels voor vluchtelingen naar buiten. Die regels worden opgelegd aan mensen die de oorlog in Oekraïne ontvlucht zijn en onderdak hebben gevonden in één van de zes opvanglocaties in de gemeente Alphen.

Alle regels bij elkaar beslaan vijf A4-tjes. Er staat onder meer dat de vluchtelingen moeten verkassen, als de gemeente dat noodzakelijk vindt. Als een beheerder iemand bij wil plaatsen op de kamer, kunnen vluchtelingen dit niet weigeren. Na 22.00 uur mogen zij geen bezoek meer ontvangen.

Beperkte ruimte

"Vaak zit er wel een bepaalde logica achter huisregels", zegt Van der Linden. "Op veel locaties wonen vluchtelingen samen op een beperkte ruimte. Dat is behelpen en rekening met elkaar houden. Je ontkomt er niet aan om regels af te spreken. Tegelijk zijn die natuurlijk en inperking van vrijheden. We merken bovendien dat de sfeer op een locatie, en de tone of voice van het personeel ook wel uitmaakt."

Iris van de Kolk, raadslid in Alphen namens de SP, snapt dat de regels 'streng kunnen overkomen'. "Ik denk dat het nodig is om het voor iedereen fijn en veilig te houden. Zover ik kan beoordelen zijn de regels bij een opvang van het COA gelijk aan de regels die de gemeente nu voor de Oekraïners heeft opgesteld. Het lijkt mij terecht dat we de verschillende oorlogsvluchtelingen gelijk behandelen."