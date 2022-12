Coronabesmettingen stijgen enorm in het Groene Hart, grootst aantal besmettingen in Alphen

Het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart is de afgelopen maand behoorlijk gestegen. Er zijn maar twee gemeenten in de regio waar het aantal vastgestelde besmettingen is gedaald of gelijk gebleven.

Het grootste aantal besmettingen per 27 december is vastgesteld in Alphen. Het gaat om 86 personen per 100.000 inwoners, terwijl dat er eind november nog 58 waren. Gouda komt met 62 op de tweede plaats, tegen 58 besmettingen een maand eerder, dus toen gelijk met Alphen.

In vrijwel alle gemeenten in het Groene Hart nam het aantal besmettingen toe. Uitzonderingen zijn Oudewater met nog steeds vier besmettingen en Zuidplas, waar sprake is van een halvering naar 20 geteste personen.

Met de stijging van de cijfers is het Groene Hart niet uniek. Het RIVM ziet landelijk ook een toename van het aantal besmettingen. Het instituut vindt het nog te vroeg om te zeggen of dit het begin van een nieuwe coronagolf is en wacht liever de komende weken af.

Vlak voor de kerstdagen lag het aantal positieve tests in heel Nederland zeer hoog. Toen kwam het weektotaal uit op bijna 7400 positieve testen, wat op weekbasis een stijging van 26,5 procent was. Vorige week woensdag kreeg het RIVM in een dag tijd bijna 1400 meldingen van positieve tests, het grootste aantal sinds begin november.

In theorie zou het zo kunnen zijn dat veel mensen zich hebben laten testen voor ze op kerstvisite gingen en dat de toename daaraan te wijten is. Maar volgens het RIVM wijzen andere signalen erop 'dat het aantal besmettingen daadwerkelijk aan het stijgen is'. Zo steeg het aantal virusdeeltjes in het riool vorige week met ongeveer 50 procent en de week ervoor ook met dat percentage. Het aantal gemeten deeltjes is in de afgelopen weken ongeveer verdrievoudigd.

Klik voor de cijfers per gemeente in het Groene Hart op onderstaande kaart.