Kinderen kunnen weer op jacht naar kerstbomen én ze inleveren voor een zakcentje

Waarschijnlijk staan de meeste bomen nu nog in huis, maar wie ze wil verzamelen, kan zich vast voorbereiden. De ingezamelde bomen leveren straks in Alphen 50 cent op, per boom. Op 11 januari kunnen de verzamelaars, ook volwassenen mogen dit natuurlijk doen, de bomen inleveren op verschillende inleverpunten in de gemeente.