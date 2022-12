Gekoesterde wens van wandelaars gaat in vervulling: ‘Een langer ommetje door natuurgebied in Alphen’

Tot nu toe mochten wandelaars een deel van dat gebied niet in, want de provincie Zuid-Holland was bang dat broedende vogels zouden worden gestoord. Volgens Joost van Beek van Stichting Landschapsfonds Alphen (SLA) heeft de provincie nu toch toestemming gegeven. Datzelfde Zuid-Holland heeft geld beschikbaar gesteld voor een extra brug, zodat een extra wandellus weer aansluit op het Ravelijnpad.