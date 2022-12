Opvang jonge asielzoekers van hotel Gr8 komende zomer verplaatst naar ‘witte huis’

De jonge asielzoekers die zijn ondergebracht in het Gr8-hotel aan de Goudseweg bij Bodegraven verhuizen naar het 'witte huis' aan de dezelfde weg. Dat gaat komende zomer gebeuren.

Dat heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gevraagd aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die instemde met dat verzoek. Na de verhuizing van de huidige bewoners biedt het Gr8-hotel niet langer onderdak aan asielzoekers, zo is afgesproken.

Achter het 'witte huis' komen wooncontainers te staan voor de honderd jongeren. Volgens het COA is dit beter voor hen, omdat zij zich op deze manier 'nog sneller kunnen aanpassen' en onder meer toezicht staan. Het COA en de gemeente buigen zich samen over de verkeerssituatie, de veiligheid, kosten, maar ook de zorg en het onderwijs voor de jongeren. Daarnaast willen burgemeester en wethouders dat de nieuwe opvangplek goed genoeg is en er netjes uit komt te zien.

Onhoudbaar

Landelijk zijn er te weinig opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is in de ogen van velen onhoudbaar. Daarom heeft het kabinet crisismaatregelen genomen. Een daarvan is dat gemeenten het dringende verzoek hebben gekregen om asielzoekers op te nemen.

In het GR8-hotel wonen jongeren slechts korte tijd. Als zij vertrekken, komen er weer leeftijdsgenoten voor hen in de plaats. Wanneer het het 'witte huis' klaar is voor de opvang van de minderjarige asielzoekers, blijven zij daar een paar maanden tot een half jaar, en in een uitzonderlijk geval een jaar lang.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil benadrukken dat zij ook hard bezig is om te zorgen voor genoeg woningen voor ouderen, jongeren en spoedzoekers. Bijvoorbeeld door reguliere woningbouwprojecten naar voren te halen.