Schreeuwend tekort aan ouderenwoningen in regio

Verschillende organisaties moeten om tafel om te kijken hoe onder andere in de Alphense regio duizenden en nog eens duizenden seniorenwoningen kunnen komen. Daarvoor pleit de Rabobank.

In wat Rabobank de regio Leiden-Haaglanden noemt (waartoe gemeenten in de regio Alphen worden gerekend) gaat het in totaal om 72.000 woningen. Hoeveel daarvan in onder andere Alphen, Boskoop, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Hazerswoude, Roelofarendsveen, De Meije, Hoogmade en Leimuiden moeten komen, is niet gezegd. Wel dat er flink gebouwd moet worden.

"Minister De Jonge van Volkshuisvesting liet onlangs weten dat er in heel Nederland in de komende acht jaar 917.000 woningen bij moeten komen'', zegt Wim Nobel, directeur coöperatieve Rabobank. "Maar liefst een kwart daarvan moet in Zuid-Holland gerealiseerd worden. Niemand kan dat alleen oplossen. We zullen het met elkaar moeten doen. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij als Rabobank daarom het initiatief tot deze dialoogsessie genomen.''

Zorgmedewerkers

Eigenlijk, zegt mededirecteur Marius Hovius, zijn er drie problemen tegelijkertijd. "Allereerst zie je een toenemende vergrijzing: tot 2040 komen er in onze regio ruim 100.000 65-plus huishoudens bij. Daarnaast is er een steeds groter tekort aan zorgmedewerkers. En tot slot is er een groot tekort aan woningen."

Volgens Nobel is een gevarieerd woningaanbod nodig en 'nieuwe verbindingen'. "Zoals gebouwen waar ook zorg wordt geleverd, gemeenschappelijke hofjes en woonvormen waarbij jong en oud samen onder één dak leven." Een ding is duidelijk: er ligt een enorme opgave om de komende decennia die woningbouw daadwerkelijk te realiseren in onze regio.

En dus zullen we met alle betrokken partijen de krachten moeten bundelen. De bank organiseert daartoe een serie 'dialoogsessies', waar vertegenwoordiger van woningcorporaties, zorgorganisaties, bouwbedrijven, ouderenbonden, zorgverzekeraars, het onderwijs en de overheid aan moeten gaan deelnemen.