SP Alphen : 'Deze laan kan net zo goed ‘Max Verstapppenlaan’ genoemd worden'

Raadslid Ginet Groep heeft forse kritiek op de recente opknapbeurt van de Churchilllaan, vlak bij de Albert Schweitzerbrug. Die ligt in de 'binnendoorroute' van Alphen naar Koudekerk en andersom. De weg is recent opgeknapt, maar het effect daarvan is volgens de SP dat die nu vooral uitnodigt tot hard rijden. Groep: "Dit is volledig mislukt. Het is er nu alleen maar gevaarlijker geworden voor fietsers en voetgangers."