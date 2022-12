Nog steeds gevaarlijk voor fietsers en aanwonenden door vele ontheffingen aan Ziendeweg

Het aantal ontheffingen voor zwaar verkeer op de Ziendeweg is zo groot dat het daar voor fietsers en aanwonenden nog steeds gevaarlijk is, vindt raadslid Caroline Blom (ChristenUnie).

De Ziendeweg is sinds afgelopen voorjaar dicht voor doorgaand (auto)verkeer. Dat is een proef om te ervaren of de weg daarmee veel veiliger is voor fietsers. Het is een populaire recreatieve route en er fietsen best veel scholieren. Volgens Blom is het effect niet zo groot vanwege die ontheffingen, maar verkeerswethouder Relus Breeuwsma noemt het aantal vrijstellingen juist 'beperkt'.

Er is veel te doen over de proef. Tegenstanders van de afsluiting overwegen zelfs een rechtszaak als de gemeente Alphen na de proef zou besluiten de Ziendeweg dicht te houden voor doorgaand autoverkeer. Daarover denken burgemeester en wethouders van Alphen in het eerste kwartaal van 2023 een besluit te nemen, zei Breeuwsma in reactie op vragen van Blom tijdens de raadsvergadering.

Blom herhaalde een pleidooi dat afgelopen week werd gehouden in een bijeenkomst over de tussentijdse evaluatie van de tijdelijke afsluiting, die duurt tot 8 januari: houd de weg ook dan nog even dicht, totdat er een besluit is over de definitieve afsluiting. Dat kan niet, aldus Breeuwsma. "De afspraak is dat de weg negen maanden dicht zou gaan en daar houden we ons aan."