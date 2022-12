Robert biedt twintig mensen een gratis diner tijdens kerst

Vanuit die reacties maakt ze een selectie en mag ze Alphenaren blij maken met een etentje tijdens de Kerst. "Ik zorg er dan voor dat zij geen gebruikmaken van andere acties. Zo heb ik ook maaltijdboxen gekregen om weg te geven, krijgen we vaak rollades en heb ik zelf een budgetje gespaard voor gourmetschotels." Van Vliet probeert zo iedereen een mooie Kerst te geven.

Armoede is nooit weg, maar nu actueler dan ooit, zegt Van Vliet. "De hoge energieprijzen en prijsstijgingen van boodschappen zorgen ervoor dat mensen die dachten dat ze het lek boven hadden, toch weer terugkeren. Wij kunnen al deze acties doen bij de gratie van donateurs, ik ben een tussenstation. Een actie zoals deze van De Zaak zijn de krenten in de pap. Ik vind het heel mooi dat ik die mag uitdelen."

Robert Grootenhuijs kijkt uit naar de Kerst en denkt nu al dat hij het volgend jaar nog groter wil aanpakken. "Om me heen zie ik dat het nodig is'', zegt hij over zijn initiatief. "Daarbij zie ik nu niet anders dan mensen die elkaar helpen. Ik wil ook graag mijn steentje bijdragen."