Kamervragen over extra nachtvluchten Schiphol

Nieuwkoop heeft een goed punt met haar protest tegen het extra nachtelijk vliegverkeer boven het Groene Hart. Regeringspartij D66 zet tenminste vraagtekens bij die aanvraag van Schiphol.

De Tweede-Kamerfractie reageert op een opvallende oproep van de gemeente Nieuwkoop, eind vorige maand. Onder aanvoering van burgemeester Robbert-Jan van Duijn riep Nieuwkoop haar inwoners op een reactie in te sturen naar het Ministerie van Infrastructuur.

Aanleiding was de consultatieronde die minister Mark Harbers (luchtvaart, VVD) in november hield over een door Schiphol gevraagde ontheffing. Daarop zijn ongeveer 1800 reacties gekomen.

De luchthaven wil in het komende half jaar de Aalsmeerbaan meer gebruiken, ook in de nachtelijke uren. Dat is volgens Schiphol nodig vanwege het groot onderhoud op de parallel liggende Zwanenburgbaan.

Het is tegen het zere been van Tweede-Kamerlid Raoul Boucke (D66). Zo verbaast hem die aanvraag omdat de rechter eerder heeft bepaald dat er jaren onterecht gebruik is gemaakt van de Aalsmeerbaan voor nachtvluchten. Volgens die uitspraak mag dat gewoonweg niet meer. Dat is ook raadzaam, onderschrijft Boucke het pleidooi van burgemeester Van Duijn, omdat nachtelijk vliegverkeer slecht is voor de nachtrust.