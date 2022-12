Twee keer rood licht in twee dagen: Leimuiderbrug gaat weer even z'n eigen gang

De hapering op woensdag, van twaalf tot tegen twee uur, was de langste van de twee. Meteen toen de melding binnenkwam bij de centrale in Heerhugowaard is een monteur er met spoed naartoe gereden, meldt woordvoerder Selina Douma.

De dag erna moest de monteur rond kwart over twee opnieuw de bedieningsruimte van de brug in. Woordvoerder Douma vertelt dat wederom het sluitmechaniek van de brug haperingen vertoonde. Na pakweg een half uur had de monteur de brug weer aan de praat.

Wat de oorzaak in beide gevallen is, onderzoekt Noord-Holland nog. "Maar het ging om hetzelfde onderdeel in het sluitmechanisme dat begin december is vernieuwd. De sensoren die her en der op en onder de brug zitten, reageren heel scherp. Waarschijnlijk is dat ook terecht. Maar het is voor de weggebruiker natuurlijk wel heel vervelend dat je niet helemaal op de brugbediening kunt vertrouwen.''