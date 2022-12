Vereniging Eymbert vindt dat proef met Ziendeweg week eerder moet stoppen

De gemeente houdt vast aan de eerder gecommuniceerde datum: op zondag 8 januari is de weg weer open. Richard Verbruggen heeft namens Eymbert een bericht gestuurd aan de gemeente Alphen dat volgens hem de proef op 31 december moet stoppen, een langere afsluiting is volgens de vereniging in strijd met de wet en het eerder door de gemeente genomen verkeersbesluit.

Dinsdagavond werd een tweede evaluatiebijeenkomst gehouden in het Alphense stadhuis, waar voor- en tegenstanders van de proef hun zegje konden doen. De Ziendeweg is afgesloten sinds maart dit jaar, voor een proefperiode van negen maanden. De afsluiting houdt de gemoederen flink bezig, bleek tijdens de bijeenkomst.

Wethouder Relus Breeuwsma (CDA) benadrukte dinsdag dat de weg in januari weer open gaat en dat daarna een definitief besluit wordt genomen over het wel of niet afsluiten van de Ziendeweg. Het kan dus zijn dat de weg enkele maanden open is en dan weer opnieuw afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer.