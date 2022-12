Restauratie van Middenmolen in Aarlanderveen bijna klaar

Zo is een deel van het rietdek nu al vervangen, bij de roeden (de lange balken die de basis van het wiekenkruis vormen) gebeurt dat volgend jaar. De waterloop, daar waar het water doorheen wordt gemalen, is inmiddels gerestaureerd.

De Middenmolen heeft al een leven achter zich. Op 28 oktober 1868 brandde hij af, een jaar later begon de herbouw. De bouwer kwam uit Deventer, vandaar de kenmerken van korenmolens uit het noorden. Door intensief gebruik was de molen er de laatste jaren slecht aan toe. Omdat de Molenviergang de enige nog werkende ter wereld is in zijn soort, was restauratie nodig om die functie te behouden. Normaal gesproken kan de molen weer decennia mee.