Auto belandt door gladheid in water

Een auto die dinsdagavond op de Denemarkenlaan in Hazerswoude-Dorp reed, is in het water terecht gekomen.

Vermoedelijk belandde de auto door de gladheid in het water. De drie inzittenden konden zelfstandig uit de wagen klimmen en raakten niet gewond. Een berger takelt de auto uit het water. Alphen aan den Rijn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn Blijf met meldingen op de hoogte

