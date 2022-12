Politie en OM kampen met personeelstekort

Nieumeijer: "Er is gewoon minder menskracht om steeds grote onderzoeken te kunnen optuigen. Soms moeten we dus ook wat geluk hebben, zoals met een vangst in Koudekerk." Daar hielden agenten begin dit jaar enkele mannen aan en werden in een loods zo'n 300.000 pillen (speed en xtc) gevonden. Twee mannen zijn onlangs veroordeeld tot 2,5 jaar cel.