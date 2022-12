Alphense politie blijft bij WK-duel Marokko op de achtergrond, buurtouders wel de straat op

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Buurtouders houden woensdagavond bij het WK-duel Marokko-Frankrijk een oogje in het zeil in de wijk Alphen-Noord. Dat heeft afgelopen weekend bij Marokko-Portugal uitstekend gewerkt, zegt wijkagent Khalid Jahouhi.

Zo'n tien vrijwilligers van de Alphense moskeeën en buurtouders gaan woensdagavond de straat op zodra de voetbalwedstrijd tussen de Leeuwen van de Atlas en de Fransen de ontknoping nadert. "Wij gaan als wijkagenten langs op de plekken waar de WK-wedstrijd gezamenlijk wordt gekeken, om de sfeer te proeven en het eerste contact te maken. Maar de politie zal woensdagavond in eerste instantie niet zichtbaar op straat aanwezig zijn, dat laten we over aan die vrijwilligers met een opvallend hesje, omdat het dan misschien rustiger blijft", verduidelijkt Jahouhi.

Er is nu overleg gaande met buurtwerkers en de gemeente Alphen om plekken te regelen waar Marokkanen en andere voetballiefhebbers de voor het Afrikaanse land historische wedstrijd kunnen bekijken. Nooit eerder haalde een Afrikaans land de laatste vier teams bij zo'n groot toernooi.

Vuurwerkbom

Volgens Jahouhi heeft hij het initiatief genomen om enkele partijen bij elkaar te krijgen nadat er vorige week een incident was met een vuurwerkbom. Illegaal vuurwerk was in een jerrycan gestopt en aangestoken. Toen twee omstanders het vuur wilden blussen, klonk een harde klap. Zij liepen gehoorschade op. "Het onderzoek naar dit incident loopt nog. Camerabeelden en een getuigenoproep hebben weinig opgeleverd", vertelt Jahouhi.

"Wij kunnen niet een-op-een het verband leggen met de zege van Marokko op Spanje in de achtste finales van het WK, al was dat wel vlak voor dat incident in de buurt van de Lupinesingel", benadrukt Jahouhi.

Hij meldt ook dat vrijwilligers vaker de straat op gaan, bijvoorbeeld ook straks weer tijdens de jaarwisseling.