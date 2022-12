Automobilist rijdt jonge fietser aan, gaat ervandoor, maar komt later weer terug op beruchte weg

Bij een aanrijding op de Oranje Nassausingel in Alphen is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt. De automobilist betrokken bij het ongeval reed door, al kwam deze even later weer terug. Het slachtoffer, een jonge jongen, is naar het ziekenhuis vervoerd. Op dezelfde plek kwam afgelopen zomer de twintigjarige Kaylee om het leven.

Het ongeluk gebeurde 's middags rond 15.00 uur. Niet bekend is hoe dat kon gebeuren, wel dat de betrokken automobilist ervandoor ging. Deze kwam even later weer terug. De politie onderzoekt wie precies de bestuurder was ten tijde van het ongeluk. De Oranje Nassausingel was na het ongeval vanaf de Thorbeckelaan richting Ridderveld dicht. Kaylee Op precies dezelfde plek had een paar maanden geleden nog een dodelijk ongeval plaats. Toen kwam de twintigjarige Kaylee om het leven toen zij door een hardrijder, de 24-jarige Mohamed A., werd aangereden en vervolgens meters mee werd gesleurd. Hij reed 132 kilometer per uur, op een weg waar maximaal 70 geldt. A. is laatst veroordeeld tot drie jaar celstraf. Nabestaanden van Kaylee willen dat de maximumsnelheid op de weg wordt verlaagd. Een onderzoek daarnaar is aan de gang. Alphen aan den Rijn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen