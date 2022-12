Fietser aangetikt door autospiegel en komt hard ten val

Een fietser is vrijdagmorgen in de Dorpsstraat in Koudekerk hard ten val gekomen toen hij werd aangetikt door een buitenspiegel van een bestelbus.

Voor het ongeval werd ook een traumaheli opgeroepen, maar deze werd afgemeld. De fietser is naar het ziekenhuis vervoerd. Alphen aan den Rijn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn Blijf met meldingen op de hoogte

