Kledingbank Groene Hart krijgt extra ruimte in winkelcentrum Aarhof

Kledingbank Groene Hart huurt, mede dankzij financiële steun van de gemeente Alphen, de komende twee jaar een extra pand bij winkelcentrum Aarhof.

Die extra ruimte is ook hard nodig, zei voorzitter van de kledingbank Richard Brand vorige week al tegen deze krant. De huidige uitgifteruimte aan de Hoflaan blijft in gebruik, maar dan vooral om de enorme hoeveelheid binnenkomende kleding te sorteren en geschikt te maken voor uitdelen. Bezoekers hoeven geen kleren te kopen, maar zij moeten wel ingeschreven staan om voor kleding in aanmerking te komen. Binnenkort staan zo'n 1400 mensen op die lijst, verwacht Brand.

Komend voorjaar moet de nieuwe ruimte, in het vroegere pand van Bart Smit vlak bij de HEMA, in gebruik zijn. De laatste maanden stond het leeg, nadat de Hero Academy (freerunnen en andere beweegvormen) was verkast naar de Kalkovenweg.

De kledingbank kan de komende twee jaar 60.000 euro tegemoetzien van de gemeente, dat is volgens Alphen de maximale vergoeding. Wethouder Anouk Noordermeer (welzijn en zorg): "Je hebt liever dat het niet nodig is, maar de kledingbank bereikt momenteel een groot aantal mensen. We blijven met de kledingbank zoeken naar een plek voor na 2024."