Alphenaren leveren meer plastic tasjes in dan in de rest van Nederland

Klanten van Picnic in Alphen en Gouda leveren massaal de plastic tasjes van de boodschappen weer in. Ze doen het veel beter dan het landelijk gemiddelde, meldt de online supermarkt.

Van alle een miljoen klanten in de 170 gemeenten waar Picnic actief is, levert 85 procent de tasjes in voor recycling. Bij Goudse klanten gaat het zelfs om 93 procent en in Alphen om 92 procent. Bodegraven is met 91 procent een goede derde.

Om zeker in andere steden het inleveren te verhogen, is de supermarkt een campagne begonnen.

De websuper werkt toe naar een gesloten kringloop, waarbij van de oude tasjes nieuwe worden gemaakt. Klanten kunnen de plastic tasjes net als lege batterijen en DHL-pakketten meegeven aan de Picnic-bezorger wanneer deze hun bestelling komt leveren.

"We vragen onze klanten zoveel mogelijk tasjes schoon in te leveren'', zegt medeoprichter van Picnic Michiel Muller. "Om goed te kunnen recyclen is het belangrijk dat er geen ander materiaal tussen het plastic belandt. Zo dragen klanten niet alleen bij aan een gesloten systeem, ze krijgen ook hun statiegeld van 35 cent terug als ze minimaal één tasje meegeven aan de bezorger. Met de gesloten kringloop slaan we twee vliegen in één klap: we weten precies wat er met het plastic gebeurt en er zijn steeds minder grondstoffen nodig om nieuwe tasjes te maken.''

Picnic heeft na uitgebreid onderzoek bewust gekozen om de boodschappen te bezorgen in plastic tasjes, legt Muller uit. "We hebben serieus gekeken naar andere opties, zoals klapkratten of papieren tasjes. Maar plastic tasjes bleken toch de duurzaamste optie. Door het statiegeld worden de tasjes op grote schaal weer bij ons ingeleverd en voorkomen we dat ze in het milieu terechtkomen.''

De hoge cijfers in de drie gemeenten in het Groene Hart stemmen het bedrijf zeer tevreden. "Deze cijfers tonen aan dat onze klanten over het algemeen al erg milieubewust zijn'', zegt Muller.