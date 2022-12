Alphense burgemeester: ‘Politie blijft nog jaren onderbezet, op z'n vroegst in 2026 écht op sterkte’

De Alphense politie blijft ook de komende jaren onderbezet. Op z'n vroegst in 2026 komen er misschien zoveel agenten bij dat het écht zoden aan de dijk zet, zegt burgemeester Liesbeth Spies.

De formatie voor de Alphense ploeg, die ook opereert in bijvoorbeeld Boskoop, Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk, ligt nu net boven de honderd. Dat is minder dan bijvoorbeeld Gouda (pakweg 120) en Zoetermeer (160). "In februari komen er vijf agenten bij. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar je moet dat vooral zien als deels aanvullen van een tekort. We zijn nog lang niet op sterkte", geeft teamchef van de Alphense politie John Nieumeijer aan.

Spies verwijst naar een eerder besluit van de Haagse politiek, waardoor meer geld vrijkwam voor agenten. "Voor de hele politie-eenheid Den Haag gaat het dan om bijna 80 agenten. Dat aantal moet over een groot gebied worden verdeeld en als je dan ziet wat er voor ons gebied overblijft, dan is dat vrij dun."

Digitaal

Een probleem, aldus Spies en Nieumeijer, is dat de sterkte van politieteams nu nog gebaseerd is op het aantal inwoners van 2014. De gemeente Alphen is daarna flink gegroeid. Het tekort aan 'handjes' komt volgens Spies deze week (weer) aan de orde tijdens een regionaal burgemeestersberaad. "We hebben sowieso behoefte aan extra menskracht. En dan bedoel ik niet alleen meer agenten op straat, maar ook mensen die verstand hebben van het bestrijden van digitale criminaliteit."

Voorlopig, zo beseffen Spies en Nieumeijer, gaan hier meer agenten met pensioen dan er van de opleiding komen. "Maar we klagen niet, hoor", benadrukt Nieumeijer. Hij is er trots op dat Alphen één van de veiligste gemeenten in ons land is met meer dan 100.000 inwoners. "Die mooie statistieken kunnen ook tegen ons werken, omdat anderen dan kunnen denken dat onze roep om meer mensen niet zo urgent is."