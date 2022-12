300.000 pillen en verborgen ruimte in een Mitsubishi: verdachten veroordeeld

Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie (OM). Het tweetal hield zich bezig met het bouwen van een verborgen ruimte in een witte Mitsubishi eind december vorig jaar. Op beelden van camera's die door de politie waren geplaatst, is te zien dat zij onder en in de auto met een slijpmachine, lasapparaat en kitspuit bezig zijn in een loods in Koudekerk.

Bij de 48-jarige man is een telefoon gevonden en op die telefoon stond een filmpje van een verborgen ruimte. In een andere telefoon stonden aantekeningen met verschillende hoeveelheden kilo's. Alles samen denkt de rechter dat hiermee drugs worden bedoeld.

Het inbouwen van de verborgen ruimte gebeurde samen, volgens de rechter, en de pillen worden geleverd in de loods door anderen en samen met hen verplaatst. Dus was er een nauwe en bewuste samenwerking, concludeert de rechtbank.

De politie vond in de loods ongeveer honderd kilo harddrugs: 17,4 kilo speed en 83,4 kilo xtc. Het aantal blauwe, beige en oranje pillen wordt geschat op meer dan 300.000 stuks. "Het is enkel aan het optreden van de politie te danken dat de pillen niet in de samenleving zijn gebracht." Volgens de rechtbank speelden de twee een relatief kleine rol in de criminele organisatie. Beiden hadden moeten weten dat er iets niet in de haak was en dat hun handelingen cruciaal waren voor het vervoer van de drugs.