Jeugdduel loopt uit de hand: speler van ARC slaat tegenstander naar de grond

Een wedstrijd tussen jeugdteams onder 17 jaar van ARC en Sportlust’46 kende zaterdag een treurig einde. Een speler van Sportlust’46 (JO17-2) kreeg een klap en ging bewusteloos naar de grond. ,,Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel”, zegt bestuurslid van Sportlust'46 Rene Baelde.

"Het is heel verdrietig nieuws", zegt voorzitter van ARC Irma Ligtvoet. "Ik hoorde het van onze jeugdvoorzitter. De dag was heel hectisch en verdrietig.

"De aanleiding is nog onduidelijk, maar los van dit feit mag dit gewoon nooit gebeuren. We hebben de beelden van de camera's op veld twee nagekeken, deze worden normaal gesproken voor voetbalanalyse gebruikt. Het onderzoek is nog in de beginnende fase, dus daar kan ik nu niks over zeggen", zegt Ligtvoet.

Na het incident zijn van beide teams wat leden bij elkaar gaan zitten. "De gesprekken verliepen emotioneel. Het slachtoffer was daar ook bij aanwezig, hij was aanspreekbaar. Maar ons advies was wel dat hij zich medisch moest laten checken", zegt Ligtvoet.

Rene Baelde hoorde het nieuws ook van de jeugdvoorzitter. "Ik vond de reactie van de voorzitter van ARC heel duidelijk en goed. De jongen in kwestie is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Hij heeft wel een blauw oog."

De komende week zullen er gesprekken plaatsvinden bij beide clubs. "Wij als club kunnen geen aangifte doen, dat moet de speler echt zelf doen. Hierover zullen we het met hem hebben. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe het met de speler is", zegt Baelde.

"Wij gaan maandag met elkaar zitten om te bespreken hoe nu verder", zegt Ligtvoet. Het team van ARC is al acht jaar bij elkaar en is een echt vriendenteam. "Het stond bekend bij ons als een gezellige en probleemloze ploeg. We hebben nog nooit eerder incidenten met dit team gehad. Ik heb de speler die de klap gaf nog niet gesproken", zegt Ligtvoet.