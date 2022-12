Deze truck van de politie vertelt jou ‘alles’ wat je moet weten over vuurwerk

Deze en andere vragen beantwoorden agenten maandag, als zij met een speciale vuurwerktruck naar De Vest in Alphen komen. Het voertuig staat van 13.00 tot 16.00 uur bij de bibliotheek in het Alphense stadshart.

Dit Mobiel Media Lab van de politie stond eerder in Hoogmade en Gouda. De politie zet zo'n truck vaker in, soms ook om informatie te geven over bijvoorbeeld lachgas, hennepteelt en (nep)wapens. "De meldingsbereidheid moet omhoog en daarom willen we meer aandacht voor vuurwerk", vertelde de Goudse wijkagent Lily Habra eerder aan het AD.