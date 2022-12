Rood sein en storing bij de Leimuiderbrug

De Leimuiderbrug, belangrijke schakel in de N207 van Alphen naar de A4, heeft deze week enige tijd in storing gestaan.De storing was te wijten aan een reparatie.

De brug is in september technisch helemaal binnenstebuiten gekeerd. Door alle systemen kritisch langs te lopen en zo nodig onderdelen te vervangen of beter af te stellen, ging 'ie daarna vrijwel steeds als een zonnetje.

Tot afgelopen donderdagochtend, toen de seinen een signaal gaven waardoor de geopende brug niet verder sloot, vertelt een woordvoerder van de provincie Noord-Holland. "Er was op dat moment al een monteur ter plaatse en hij heeft het euvel snel kunnen verhelpen. Al met al was de brug zo'n twintig minuten niet te passeren.''

Sommige onderdelen niet meteen voorradig

Volgens de woordvoerder trad de storing op in een onderdeel van het hydraulische systeem. "En dat onderdeel was net de week ervoor vervangen. Bij de grote hersteloperatie van september waren namelijk sommige onderdelen niet meteen voorradig. Nu bleek dat de verschillende schakels in het geheel nét niet goed op elkaar waren afgesteld.''

Voor automobilisten en schippers geldt dan ook een 'winstwaarschuwing', laat zij weten. "In september ontbraken enkele andere onderdelen die nog in bestelling zijn. Er komt dus nog wat werk aan de brug aan.'' En het kan dus zijn dat zo'n nieuw onderdeel een hickup geeft, waardoor de seinen op rood springen.

Voor je het weet stroopt het verkeer op de A4 op

Maar over het algemeen is Noord-Holland tevreden zoals het momenteel gaat. "Geen enkele brug functioneert altijd storingsvrij. De Leimuiderbrug had er tot dan toe ongekend veel en de storingen waren té vaak. De N207 is een druk bereden route en er zijn weinig alternatieve routes. Voor je het weet stroopt het verkeer op de A4 op. Maar sinds de grote ingreep van september heeft de brug storingvrij gedraaid.''