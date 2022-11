OM: Gevangene die cel in Alphense bajes in brand stak bracht leven van anderen in gevaar

De gedetineerde die op 14 juli brand stichtte door met een aansteker zijn koelkast in brand te steken, verblijft nog steeds in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Scheveningen. De man moet binnenkort misschien een ingrijpende operatie ondergaan.

Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting tegen de 61-jarige man uit Utrecht, die door het Openbaar Ministerie (OM) is aangeklaagd voor brandstichting. De man verbleef met een andere gedetineerde samen in de cel. Het OM verwijt hem onder meer dat hij zijn eigen leven, dat van zijn celgenoot, overige gedetineerden en het personeel in de Alphense gevangenis in gevaar heeft gebracht.

"Als hij heel ernstig ziek blijkt te zijn, kan hij daar niet blijven", sprak de advocaat van de man. Ze drong aan op een snelle afhandeling van de strafzaak. Zelf was hij niet aanwezig.

De brand in de Alphense bajes brak die dag rond 5.00 uur uit. Doordat het isolatiemateriaal vlam vatte, kwam veel rook vrij. De afdeling waar de brand uitbrak, werd geëvacueerd omdat de rook de medewerkers het zicht ontnam. "Dat betekent in een gevangenis dat mensen naar een andere ruimte zijn gebracht", zei een woordvoerder toen.

Het personeel wist de brand direct te blussen, maar vanwege de rook werd de brandweer gebeld. Niemand raakte gewond. Rond 06.20 uur werd het sein brand meester gegeven, maar toen moest de afdeling nog worden geventileerd. De woordvoerder: "Bij een gevangenis kan niet zo snel een raampje open worden gezet, dus de klus van ventileren is uitdagend. Daarvoor gebruiken we meerdere ventilatoren, we zijn hier nog wel even mee bezig."

Een professioneel schoonmaakbedrijf is ingeschakeld om de roetdeeltjes weg te halen. Wanneer de strafzaak tegen de man doorgaat, is nog niet bekend, evenmin als waarvoor hij in eerste instantie in de gevangenis verbleef.

