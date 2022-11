Alphense wethouder wil dat provincie en Rijk ook meebetalen aan beter wegennet

Dat laatste is volgens de Alphense bestuurder hard nodig met het oog op de voorgenomen woningbouw in de Gnephoek en elders in de gemeente, zoals rond de Rijnhaven en in het stadshart. Er gaat straks meer verkeer over wegen als de Hoorn en Oranje Nassausingel. Die laatste weg zou over de gehele lengte 2x2 rijstroken moeten krijgen, vindt Alphen.