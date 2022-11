Lichte stijging coronabesmettingen in het Groene Hart: deze gemeente piekt

Het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart is de afgelopen twee weken licht gestegen. De cijfers steken af tegen de landelijke. Daarin is juist sprake van een lichte (vier procent) daling. Zuidplas springt er voor wat betreft de hoge cijfers fors uit in de regio.

Alphen en Gouda hebben met elk 58 positieve coronatesten in absolute aantallen de hoogste score, maar als wordt gekeken naar de omvang van de twaalf gemeenten in het Groene Hart steekt Zuidplas met 87 gevallen met kop en schouders boven de rest uit. Gouda staat met 78 op de tweede plek. Verhoudingsgewijs is Krimpenerwaard met 21 positieve testen per 100.000 inwoners hekkensluiter. Opgeteld zijn de afgelopen twee weken 278 inwoners van het Groene Hart positief getest op het coronavirus, tegen 251 in de twee weken daarvoor. Het gaat om testen die bij de GGD zijn afgenomen, niet om de zogeheten zelftesten. Het aantal ziekenhuisopnames daalt niet echt meer. Vorige week belandden landelijk gezien 270 mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis. De week ervoor waren er (na correctie) 286 opnames als gevolg van een coronabesmetting. In de verpleeghuizen nam het aantal besmette bewoners iets toe. Alphen aan den Rijn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn Blijf met meldingen op de hoogte

