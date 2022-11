Wethouder belooft hulp bij onderbrengen leerlingen van op te heffen Boskoopse school

Daarvoor belooft wethouder Gert-Jan Schotanus (onderwijs, Nieuw Elan) zich in te spannen. De protestants-christelijke school sluit per augustus volgend jaar wegens een onoplosbaar personeelstekort. Bij het bezoek van de schoolinspectie in juni dit jaar kreeg de school de beoordeling zeer zwak.

De school verkeerde al langer in zwaar weer. In de vorige groep 8 (van schoolseizoen 2021-22) was een onveilig schoolklimaat ontstaan. Door een lerarentekort zag de directie geen andere mogelijkheid dan de leerlingen te verdelen over de overige klassen.