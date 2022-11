De ruim 300 woningen aan Rijnhaven kunnen prima van start vóór bedrijven zijn verhuisd

Van der Waal en Van der Bijl zitten beide aan de Rijnhaven. De gemeente heeft al laten weten de bedrijven te willen verplaatsen, omdat ook aan een ander deel van de Rijnhaven (tussen de Energieweg en het water) woningbouw is gepland. Er is meermaals met beide bedrijven gesproken over verhuizen, maar er is nog geen akkoord. De gemeente sluit niet uit dat ze de bedrijven gaat onteigenen, als ze er niet uitkomt met Van der Waal en Van der Bijl.