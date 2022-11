Alphense ondernemers hebben opvallend veel ‘tomeloze ambitie’ en vertrouwen in de toekomst

"Opvallend is de tomeloze ambitie van lokale ondernemers die niet alleen buitengewoon goede tijden hebben beleefd, maar ook een rotsvast vertrouwen in de toekomst hebben", stelt VOA, dat ongeveer duizend leden heeft. Aan de eerste grote peiling van VOA deden ruim 250 bedrijven mee.

Wethouder Gerard van As (economie) zegt dat Alphen 'alles' zal doen om een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven te scheppen. "We hebben de afgelopen jaren al veel zaken in gang gezet, want werkgelegenheid vinden wij heel belangrijk. Het aantal faillissementen is ondanks de coronacrisis hier ook laag gebleven."