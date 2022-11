‘Opmerkelijk’ dat Alphen advies negeert over bezwaren afsluiten Ziendeweg

De Ziendeweg is sinds april, bij wijze van proef, voor negen maanden dicht vanaf de Achtermiddenweg tot aan Zwammerdam. De 3,3 meter brede weg staat al lange tijd bekend als een gevaarlijke. Vooral fietsers voelen zich er vaak onveilig. Er is geen vrijliggend fietspad en het is een populaire fietsroute naar bijvoorbeeld de Nieuwkoopse Plassen, maar per etmaal zijn er 1800 verkeersbewegingen. Dus wilde Alphen kijken wat het effect is als de weg een tijd dicht gaat.