Gemeente neemt maatregelen tegen vuurwerkoverlast, dit is wat er gaat gebeuren

Supersnel via de gemeentelijke website vuurwerkoverlast melden. Dat is een van de extra maatregelen die Alphen neemt om herrie, illegaal knalspul en vernielingen tegen te gaan.

Burgemeester Liesbeth Spies heeft extra maatregelen in petto om van de jaarwisseling 'een viering voor iedereen' te maken. Dat heeft zij geantwoord op vragen van José Huls van GroenLinks. Die is bezorgd hoe het dit keer zal gaan, na de twee vorige uitgeklede jaarwisselingen door corona. Zij is vooral bang dat mensen weinig zin hebben om aangifte te doen omdat dat 'toch niet helpt'.

De burgemeester hoopt die aangiftebereidheid juist op te krikken door het mensen gemakkelijker te maken een melding te doen. Er is al de mogelijkheid om de politie via het reguliere 0900-nummer te bellen, en bij spoedgevallen het alarmnummer 112. "Met dat laatste hopen we de pakkans te vergroten", zegt Spies.

Maar de gemeente doet daar een schepje bovenop door een campagne in te zetten. Meest in het oog springende element is een proef met een speciale link op de website van de gemeente. Wie die knop aanklikt, komt op een pagina waar meteen een digitale melding kan worden gedaan.

Verder hoopt Alphen in de aanloop naar de jaarwisseling ook meldingen via het algemene telefoonnummer van de gemeente te ontvangen. Want, zo legt Spies uit, dat helpt weer om een beter beeld te krijgen van de vuurwerkoverlast en daar gericht maatregelen voor te bedenken.