Alphen kapt niet zonder overleg grote aantallen bomen: 'ik begrijp dat iedereen schrikt'

Het is absoluut niet zo dat de gemeente Alphen zonder pardon en zonder overleg grote aantallen bomen laat kappen. Bovendien komt voor elke boom die verdwijnt een andere terug.

Dit zei wethouder Relus Breeuwsma na kritische opmerkingen van raadsleden over bomenkap eerder deze maand in Zwammerdam en al wat langer geleden in de Alphense buurt Groenoord. "Ik vind het spijtig als het beeld is ontstaan dat wij geen oog zouden hebben voor de gevoeligheid van dit soort werkzaamheden."

Deze krant meldde vorige week dat nogal wat inwoners van Zwammerdam zich kapot waren geschrokken van het grote aantal bomen dat weg moest aan de Spoorlaan voor woningbouw daar en elders in het dorp. "Ik snap dat mensen schrikken, maar die bomenkap aan de Spoorlaan is echt wel aangekondigd en bijvoorbeeld aan de Vosholstraat in Zwammerdam is er gekapt na een enquête onder bewoners. Wij steken juist veel energie en tijd in overleg met bewoners", zei Breeuwsma (CDA) na vragen van zijn partijgenoot Jeroen van Gool.

Breeuwsma beloofde de gemeenteraad dat Alphen volgend jaar komt met een rapportage over waar bomen zijn gekapt en wat bij al die projecten wel en niet goed is gegaan. "Daar kunnen we dan ook van leren."

Na deze uitleg van de wethouder vonden SP, Lokaal Belang Alphen en Forum voor Democratie het niet meer nodig dat de raad de wethouder een opdracht zou geven over beter communiceren met bewoners. "Het gaat te vaak fout", zei SP-raadslid Iris van de Kolk aanvankelijk nog. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat het de volgende keer beter gaat", reageerde PvdA'er Ernst-Jan Straver na de uitleg van de wethouder.

Volgens René Driesen (GroenLinks) moet het uitgangspunt van de gemeente zijn dat er geen enkele boom onnodig wordt gekapt.