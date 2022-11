Alphen regelt nu al een messenverbod, want ‘we willen niet verrast worden’

Dat laatste wordt nu vastgelegd in de gemeentelijke regels (APV). Spies zou het ook prima vinden als er een landelijk messenverbod komt, net zoals dat er nu aan zit te komen voor lachgas. "Want wie moet er nou met een stiletto de straat op?"

Ruim 20 gemeenten in ons land maakten eerder een actieplan om wapenbezit en -gebruik onder jongeren aan te pakken. Alphen zit niet bij deze gemeenten. "Het is niet zo dat bij ons jongeren gevechtsklaar naar school of hun sportclub gaan", zegt Spies. "Wel is de landelijke trend - en dus ook hier - dat steeds vaker jongeren betrokken zijn bij geweld en dat hun eerste delict ook vaak meteen stevig is." Dat laatste beeld bevestigt de Alphense politiechef John Nieumeijer. "Soms komt een heftig incident, zoals een steekpartij, uit het niets."