Eindelijk voldoende informatie voor bordje bij eregraf van Alphense soldaat

Dijkhuizen vroeg onlangs lezers van AD Groene Hart om meer informatie over Van der Schee, die op negentienjarige leeftijd om het leven kwam bij het bombardement op vliegveld Valkenburg. Van der Schee ligt, met 33 kameraden, begraven op de erebegraafplaats in Valkenburg, bij Katwijk. Dijkhuizen vertelt daar jaarlijks als bestuurslid van de Vereniging Oud Valkenburg ZH de geschiedenis van het plaatsje aan schoolkinderen.

Zij vroegen hem meer over de soldaten te vertellen dan alleen hun naam en geboorte- en sterfdatum. Zo ontstond het project 'Geef soldaten een gezicht', waarvoor Dijkhuizen op zoek ging naar informatie over de omgekomen soldaten. Over Van der Schee kon hij maar weinig vinden, waarop hij hulp inschakelde. "Wat een succes!" zegt hij nu over de reacties die hij daarop ontving.

"Ik heb informatie gekregen over de gezinssamenstelling en ook gedetailleerd over hoe Jacob gesneuveld is." Dat betekent dat Dijkhuizen het informatiebordje kan maken en zich op een volgend project kan storten. In totaal zijn er nu 25 informatiebordjes en zoekt Dijkhuizen met een medevrijwilliger nog informatie over negen andere soldaten.