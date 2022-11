Celstraf voor beschieten van Alphense tattooshop midden in woonwijk

Hoewel hij zelf ontkent, is de rechtbank in Den Haag er zeker van dat de dertigjarige Sebastiaan S. de Alphense Tattooshop 0172-Ink, middenin een woonwijk, onder vuur heeft genomen afgelopen zomer. De Maasdijker werd donderdag veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk wegens bedreiging, vernieling en vuurwapenbezit.

Bewoners in en rondom de Julianastraat schrokken in de nacht van 14 op 15 juni wakker van de harde pistoolschoten. Dat S. midden in een woonwijk heeft geschoten, rekent de rechtbank hem zwaar aan. "Er is niet alleen angst veroorzaakt bij de eigenaar die met de dood is bedreigd, maar zulke feiten zorgen ook voor grote maatschappelijke onrust." Ook door met een geladen vuurwapen op de openbare weg rond te lopen, aldus de rechter.

De eigenaar van de tattooshop ontdekte de kogelgaten de volgende ochtend, toen hij zijn winkel wilde openen. De schrik zat er flink in bij de eigenaar en zijn vrouw, verklaarden zij eerder.

Auto op camerabeelden

Zelf bleef S. erbij dat hij niet achter de beschieting zit. "Het doet mij ook veel, maar ik heb het écht niet gedaan", zei de Maasdijker tijdens de inhoudelijke behandeling. De politie kwam S. op het spoor doordat zijn auto te zien was op camerabeelden. Uit zendmastgegevens bleek dat hij die nacht in de buurt was van de tattooshop.

Verdachte Sebastiaan S. had banden met motorclub Bandidos. De eigenaar van de tattooshop zou verbonden zijn aan motorclub Rebel Crew. Sebastiaan S. zou 'in opdracht' hebben geschoten van iemand die was overgelopen van de Rebel Crew naar de Bandodis. "De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij zich mogelijk heeft laten 'lenen'," zei de rechtbank daarover. Daarnaast werden er meerdere mortierbommen bij S. aangetroffen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dezelfde straf.