Drinkwaterprijs stijgt met gemiddeld meer dan tien procent: gezin betaalt 2,15 euro per maand meer

Een doorsnee huishouden ziet de maandelijkse rekening met zo'n 2,15 euro omhooggaan. Daarmee kost drinkwater in 2023 gemiddeld ongeveer 18,75 euro per maand. Wat klanten precies betalen, hangt af van het watergebruik en de samenstelling van het huishouden.

Hoewel het in absolute getallen geen schokkende stijging lijkt, is het dat procentueel wel. De oorzaak ligt in een ook bij andere bedrijven veel gehoorde klacht die de prijzen doet stijgen: de toegenomen kosten voor energie en materiaal.