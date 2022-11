Scala College wil scholieren in oude raadhuis van Alphen

De school heeft serieuze interesse in het monumentale pand en het is volgens wethouder Gerard van As (vastgoed) noodzaak dat er een oplossing komt voor de huisvestingsproblemen van deze school. Een aanbouw bij de Scala-vestiging naast de Limeshal of een extra verdieping bovenop het pand in aanbouw aan de Henry Dunantweg (vlakbij ziekenhuis Alrijne) zouden geen optie zijn.

Het dagelijks bestuur van de gemeente Alphen kan niet zomaar afspraken maken met het Scala College of voorbereidingen starten voor de verbouwing van het oude raadhuis, omdat de gemeenteraad eerder bepaalde dat het bijna 85 jaar oude gebouw een culturele bestemming zou moeten krijgen. Daar is onderzoek naar gedaan, maar volgens Van As leverde dat geen haalbaar plan op. Eerder ketste onder meer het plan voor een popmuseum af.

De belangrijkste reden daarvoor was volgens burgemeester Liesbeth Spies niet het forse prijskaartje dat aan een verbouwing hing, maar onzekerheid over de exploitatie van het museum. Hoeveel verbouwen van het oude raadhuis voor lesgeven aan scholieren gaat kosten is nu niet duidelijk. De gemeente blijft sowieso eigenaar. Van As: "De raad heeft eerder bepaald dat het gebouw absoluut niet verkocht mag worden. Daar nu weer over beginnen, dat is de goden verzoeken."

De voornaamste gebruiker van het oude raadhuis is nu de muziekschool. "Die kan niet blijven als het Scala in het oude raadhuis zou trekken", geeft wethouder Anouk Noordermeer (cultuur) aan. "We hebben nog geen andere plek op het oog en gaan met directie en bestuur in gesprek. We willen de muziekschool hoe dan ook voor Alphen bewaren."