Een ooggetuige meldde dat hij op de Zuidpoolsingel een overdracht zag en waarschuwde de politie. Meerdere wagens met agenten én bikers gingen in de wijk Kerk en Zanen op zoek naar de door de getuige beschreven auto, maar konden deze niet meer traceren. Bij de zoektocht is geen helikopter ingezet, aldus een politiewoordvoerder.

"De melding was dat er spullen werden overgedragen, we weten niet zeker of het om drugs gaat", voegt de woordvoerder eraan toe. Hoewel de zoektocht al op vrijdagavond was, heeft de politie die pas op dinsdag bekendgemaakt.