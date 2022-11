Verdachten maakten volgens OM geheime ruimtes in auto's om pillen te verstoppen

Justitie heeft eind december 2021 een geheime camera ingezet in een onderzoek naar drugshandel in een loods aan de Lagewaard in Koudekerk. Op de beelden is volgens het Openbaar Ministerie (OM) te zien hoe vier mannen een grote lading pillen in een auto laadden.

Begin januari hielden agenten vijf verdachten aan bij de loods, in de leeftijd van 32 tot 49 jaar, onder wie de huurder. Ook werden toen driehonderdduizend pillen gevonden. Enkele dagen na de inval in de loods werd ook een 29-jarige man uit Delft opgepakt. Dat gebeurde in een woning in Nootdorp.

De eerste twee verdachten stonden maandag voor de rechter, een man van 48 en een man van 46, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het OM eist tegen deze twee mannen dertig maanden celstraf.

De officier verwijt hen dat ze in de loods verborgen ruimtes hebben ingebouwd in auto's, waarin de drugs konden worden verstopt en vervoerd. De mannen zijn volgens het OM die decembermaand meerdere keren te zien geweest op de camerabeelden.

Geheime ruimtes

Ze waren druk in de weer met twee auto's die er stonden, met slijpen, lassen, bedraden, stofferen. Uit de beelden blijkt overduidelijk dat ze bezig waren geheime ruimtes in de auto's te maken, meent de officier.

De loods was eerder in 2021 al bij de politie in beeld gekomen als verdacht. Op dinsdag 28 december 2021 was op de camera's volgens het OM te zien hoe er met zakken pillen werd gesleept. Die werden in een auto geladen.

Dat was het moment voor de politie om in te grijpen. Agenten vielen de loods binnen. Onder meer de twee verdachten die maandag voor de rechter stonden, waren toen aanwezig in de loods. Ook vond de politie daar meerdere auto's.

De drie andere verdachten komen laten nog voor de rechter. In de strafzaak tegen de eerste twee verdachten doet de rechter over twee weken uitspraak.