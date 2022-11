Nagelbijten in Alphens Oranjehuis: ‘We hebben net zeventig voetballen opgeblazen’

Oranje, oranje en nog eens oranje. Danscafé Alle Hens in de Julianastraat in Alphen was maandagmiddag een van de horecagelegenheden in het Groene Hart die in WK-sferen verkeerde.

Dat Nederland won, zorgde voor nóg meer oranjeleut. Alleen al omdat het publiek voor elk doelpunt een gratis oranje shotje mocht halen. En winst was de garantie voor een gezellige afterparty, beloofden de uitbaters vooraf. De eigenaren, die sinds juni dit jaar de zaak runnen, hadden zich flink ingespannen om het café leuk aan te kleden. "We hebben net zeventig voetballen opgeblazen", vertelt Daniëlle Paats. "Uiteraard is de bar helemaal oranje en hebben we ook in de rest van de ruimte de ruimte toepasselijk versierd." Ze moesten immers de tijdelijke benaming 'het Alphens Oranjehuis' wel eer aan doen. De 'WK-schaamte' die sommige ondernemers deed besluiten geen WK-kijkfeest te beleggen, was bij Alle Hens geen onderwerp van discussie. "Het was geen discussiepunt onder bezoekers voor zover wij dat hebben gemerkt. Het speelde gewoon niet. En zelf hebben we de instelling dat iedereen z'n eigen ding mag doen. Wie het WK wil kijken, krijgt bij ons de gelegenheid. En wie dat niet wil, komt niet." Alphen aan den Rijn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn Blijf met meldingen op de hoogte

