Actievoerders willen Gnephoek behouden: ‘Gezonde leefomgeving lijkt minder belangrijk'

Om dit kracht bij te zetten bracht de actiegroep op tientallen plaatsen in Alphen en Koudekerk posters aan, om hiermee 'aandacht te vestigen op het onzorgvuldige en ondemocratische karakter van het besluitvormingsproces over de Gnephoek'.

Een definitief besluit over het gebied valt pas midden 2023, als het zogenaamde Masterplan voor de nieuwbouw af is. 'Ondertussen is de gemeente Alphen aan den Rijn al bezig met het aanvragen van financiering voor de bouw van 10.000 woningen in de Gnephoek. Terwijl de bewoners, de mensen om wie het uiteindelijk gaat, niet geraadpleegd zijn.'