Gemeente Nieuwkoop: 'Help mensen die met energie-armoede kampen'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nieuwkoop moet mensen die door 'energiearmoede' worden getroffen, zo snel mogelijk te hulp schieten.

Een meerderheid in de Nieuwkoopse gemeenteraad eist snelle actie van het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Tom de Kleer (duurzaamheid en financiën, VVD) verwacht dat in januari de eerste energietoeslagen aan minima kunnen worden uitbetaald. Bovendien werkt de gemeente aan een regeling voor isolatiemaatregelen.

De fracties van D66, Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop hebben in de recente begrotingsraad aangedrongen op spoed. Jop van der Pijl (D66): "We moeten als gemeente snel iets doen voor mensen die door de stijgende energieprijzen financieel in acute nood komen." Inwoners hebben er niets aan als de gemeente eerst allemaal studies en onderzoeken moet doen om uit te zoeken hoe dergelijke regelingen eruit moeten zien.

Dát er een regeling komt, vindt ook wethouder De Kleer een prima idee. Maar, geeft hij aan, Nieuwkoop kan dat niet op eigen houtje gaan doen. De gemeente heeft namelijk dit soort zaken ondergebracht bij centrumgemeente Alphen, die dit ook voor buurgemeente Kaag en Braassem doet. Bovendien komen er vanuit de Rijksoverheid ook extra regelingen voor inwoners die hun huis willen isoleren.

Annette Pietersen (D66) klinkt dat nog niet als erg voortvarend in de oren. "Wat een enorm verhaal wordt dit. Het gaat wel om acute nood die mensen hebben. Daarom is het heel belangrijk dat we als gemeente nu het signaal afgeven dat er een plan wordt gemaakt."

Liever een lening voor duurzaamheid

Ook de CDA-fractie bij monde van Leon Zoet dringt aan op actie. Maar deze partij mikt in haar motie liever op een lening voor duurzaamheidsmaatregelen. Maar Guus Elkhuizen (SBN) denkt dat juist bij de mensen die al krap zitten, een lening niet de juiste vorm is. Daar sluit Van der Pijl (D66) zich bij aan. "We moeten als gemeente gewoon de portemonnee trekken."