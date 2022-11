Oorzaak grote brand bij oude dakpannenfabriek nog niet duidelijk

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de grote brand woensdagochtend vroeg bij de oude dakpannenfabriek Nieuw Werklust in Hazerswoude-Rijndijk.

De technische recherche deed daar onderzoek, maar een woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag kan nog niks zeggen over de uitkomsten. "Ons onderzoek is nog niet afgerond." De brand bleef beperkt tot één gebouw op het terrein, dat een Rijksmonument is. De bewoners van een huis op het terrein werden net voor middernacht wakker en bleven ongedeerd. De rest van het terrein wordt al jaren niet gebruikt en de gemeente Alphen heeft de eigenaar gevraagd haast te maken met een andere invulling van het complex aan de Rijndijk. Begin volgend jaar moet er een plan zijn. Na de brand zit de schrik er goed in bij de eigenaar van Nieuw Werklust. Vorig jaar zakte al iemand door de vloer die illegaal het terrein was opgegaan. Die moest naar het ziekenhuis. De politie krijgt vaker meldingen van ongewenst bezoek bij de vroegere fabriek. Er is op dit moment geen aanleiding voor extra toezicht door de politie, meldt de woordvoerder. Ook de brandweer deed deze week onderzoek bij Nieuw Werklust. Dat was vooral om lessen te leren over verspreiding van vuur in zo'n monumentaal complex, met veel hout erin. Alphen aan den Rijn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn Blijf met meldingen op de hoogte

