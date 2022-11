Hier komt de Sint aan in Alphen en omstreken

In ieder geval in Alphen, Boskoop, Roelofarendsveen en Nieuwkoop is de intocht al dit weekeinde. In de meeste plaatsen arriveert de Sint per pakjesboot om vervolgens een tocht door het dorp te maken. In Alphen is sinds enkele jaren een glutenvrije Piet aanwezig bij de intocht, zodat ook kinderen die glutenvrij moeten eten, kunnen genieten van pepernoten. De Alphense pietenbrigade bestaat dit jaar uit alleen maar roetveegpieten.