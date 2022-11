Einde aan jarenlange traditie: geen vreugdevuur meer met oud en nieuw

"Tijdens de coronajaren die we achter de rug hebben, mocht het niet", vertelt Jan Kerkvliet. "Toen gold er nog een samenscholingsverbod. Met beperkende maatregelen was het niet te doen. Het is met heel veel plezier óf niet."

Doordat er de afgelopen jaren al geen vreugdevuur meer was, nam de animo om het dit jaar wel op te bouwen, af. En dus zien de Hazerswoudenaren er van af en is er geen vergunning aangevraagd. "Het was toch wel zeker 35 jaar een traditie", blikt Kerkvliet terug. "Aan de andere kant, de gemeente wilde er graag vanaf en de milieudienst ook. Wij kregen een ontheffing, vanwege de traditie. Het was altijd een zeer gezellig samenzijn met de buurt."

Het vuur werd de laatste jaren al kleiner. In het begin was de stapel brandhout zo'n honderd kuub, later liep dat terug naar veertig. "We hebben het wel gezien. Het is niet zo dat het vuur iets is waar we het hele jaar naar uitkijken, alsof dit het enige uitje van het jaar is. We kijken met plezier terug op al die jaren."