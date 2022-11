Alphen moet binnen week duidelijk maken waarom ze ‘niks doet’ aan ‘vervuilde’ grond

De eigenaren van de manege liggen al langer overhoop met de gemeente. Die laatste liet thermisch gereinigde grond (TGG) aanbrengen bij de aanleg van de Máximabrug over de Oude Rijn. Volgens wethouder Relus Breeuwsma is er weinig mis met die grond, dit zou ook blijken uit onderzoek dat de gemeente liet doen. De eigenaren van de manege lieten ook onderzoek doen en daaruit kwamen heel andere conclusies. Paarden bij Lone Star Western Stable dronken aanvankelijk oppervlaktewater en sommige werden zo ziek dat zij uiteindelijk stierven. Daarom krijgen zij nu ander water.

Van Remundt vindt dat Alphen de mist inging met het aanbrengen van die TGG. "Mij is in een gesprek gevraagd of wij vinden dat die grond moet worden weggehaald. Maar daar ga ik niet over, dat is aan de gemeente. Wij hebben ze wel gemaand te handhaven en dát deden ze niet."