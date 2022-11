Kees van der Spek leidt congres in Alphen over cybercriminelen

Daarover vertellen experts van de politie en eerdere slachtoffers tijdens een congres op 23 november in Alphen, met Kees van der Spek als dagvoorzitter. Laatstgenoemde is bekend van zijn tv-programma en zijn eerdere samenwerking met de inmiddels overleden Peter R. de Vries.

Liefst één op de vijf ondernemers wordt slachtoffer van cybercriminelen. Ze verleiden mensen geld over te maken of chanteren bedrijven of organisaties als hun softwaresystemen zijn aangevallen.